В Мангистау выявлено более 300 преступлений в торговых центрах

По инициативе прокуратуры Мангистауской области проведена встреча с предпринимателями по теме «Защита прав предпринимателей, профилактика терроризма и раскрытие преступлений, совершаемых в обществе, безопасность человека» с использованием современных технологий, передает пресс-служба акимата Актау.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии