В Мангистау выявлено более 300 преступлений в торговых центрах

По инициативе прокуратуры Мангистауской области проведена встреча с предпринимателями по теме «Защита прав предпринимателей, профилактика терроризма и раскрытие преступлений, совершаемых в обществе, безопасность человека» с использованием современных технологий, передает пресс-служба акимата Актау.