Герой России подполковник Роман Кобец рассказал, как вместе с экипажем выполнил катапультирование из вертолета

Который разваливался в воздухе после попадания ПЗРК Герой России подполковник Роман Кобец на своем вертолете Ка-52 вместе с майором Иваном Болдыревым принял участие в операции по высадке десанта на Гостомельский аэродром.
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