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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг заменил Мойсевича на Бережного при счете 6:3 с «Амуром». 21-летний вратарь дебютировал в КХЛ и пропустил 2 шайбы за 16 минут

Встреча в рамках Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Хабаровске (5:6, третий период). После шестой заброшенной шайбы (при счете 6:3) главный тренер СКА заменил основного вратаря.

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