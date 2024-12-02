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Царьград

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Рядовой Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

Рядовой Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

Солдат Калашников стал ключевой фигурой во время боев с противником на одном из участков фронта.Русскому военнослужащему, рядовому Сергею Калашникову из отряда Барс-16 в ходе разведывательных мероприятий удалось зафиксировать активность боевой группы украинской армии.

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Амара Карпова
ГЕРОЙ❤️😘🇷🇺
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