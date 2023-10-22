Жак Вильнёв удивлен, что Ферстаппена не наказали за жесткую борьбу с Леклером

Жак Вильнёв удивлен, что Ферстаппена не наказали за жесткую борьбу с ЛеклеромGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв не понимает, почему судьи Гран При США не наказали Макса Ферстаппена за жесткие действия в отношении Шарля Леклера в спринте.