Жак Вильнёв удивлен, что Ферстаппена не наказали за жесткую борьбу с Леклером

Жак Вильнёв удивлен, что Ферстаппена не наказали за жесткую борьбу с ЛеклеромGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв не понимает, почему судьи Гран При США не наказали Макса Ферстаппена за жесткие действия в отношении Шарля Леклера в спринте.
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