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Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя

Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя

Проявившим героизм в ходе вооруженного конфликта на Украине бойцам российской ЧВК "Вагнер" вручены награды, в том числе и высшая награда компании - Платиновая Звезда.

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