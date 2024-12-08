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Глава UFC Уайт принес извинения россиянину Волкову после его поражения от Гана

Глава UFC Уайт принес извинения россиянину Волкову после его поражения от Гана

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт извинился перед российским бойцом Александром Волковым и признался, что считает его победителем боя с французом Сирилем Ганом, который прошел на турнире UFC 310.

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