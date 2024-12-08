Глава UFC Уайт принес извинения россиянину Волкову после его поражения от Гана

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт извинился перед российским бойцом Александром Волковым и признался, что считает его победителем боя с французом Сирилем Ганом, который прошел на турнире UFC 310.
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