Артиллеристы бригады "Кальмиус" громят позиции ВСУ

Скриншот видео Быстро и метко бьют по позициям ВСУ в зоне спецоперации сейчас наши артиллеристы. Особое внимание бойцы уделяют маскировке, благодаря которой удается держать артиллерию достаточно близко к фронту и уничтожать противника на дальних рубежах.
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