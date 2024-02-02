Артиллеристы бригады "Кальмиус" громят позиции ВСУ

Скриншот видео Быстро и метко бьют по позициям ВСУ в зоне спецоперации сейчас наши артиллеристы. Особое внимание бойцы уделяют маскировке, благодаря которой удается держать артиллерию достаточно близко к фронту и уничтожать противника на дальних рубежах.