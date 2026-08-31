Курс юаня опустился до 11,4936

Курс юаня опустился до 11,4936Курс юаня придерживается тенденции к понижению и падает до 11,4936, теряя 0,15%.
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