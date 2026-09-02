«Сам чего из глуши вылез?»: миллиардер в лаптях Стерлигов поплатился за требование отобрать у россиянок телефоны

Телеканал "78" Скандальный миллиардер Герман Стерлигов потребовал отобрать у россиянок смартфоны, назвав их главной причиной разводов.
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Если бы вы могли пойти и купить ,-то об этом никто бы не знал. А с такими ценами это умный пиар ход, чтобы привлечь внимание к проблеме качества .
Накинулись, бляха-муха... Человек дело говорит. Жаль, мало понимающих и просто умных людей в стране осталось. ВЛАСТИ хорошо постарались за последние 25-30 лет... уравняли и всех под одну планку-гребёнку загнали, сука-лра!...
Евоная спалилась что ли?
Прав мужик на все 100 процентов. И раньше было - если женщина куда-то позвонила, то это - очень надолго. Может быть исключением было 03 и 02. А теперь и вообще беда - эти гад...же...ты столько времени отнимают - когда ей домом заниматься? Пока во всяких буках, граммах и прочих классниках не пошастает - никаких дел не будет.
Это тот самый "фермер-бизнесмен", у которого буханка хлеба 30 000 р. стоит?
Этот да, этот насоветует.
А так-то, если муж хороший, никакой смартфон не заставит от него уйти.
И ни одного коммента о том, кто делал из этого придурка "миллиардера". Мы ведь знаем. Может кто-то напомнит здесь- кто есть этот Стерлигов. Дитё смутного времени. Не надо в соцсети публику толкать подальше от тщательно скрываемого к обыденному 3.14 здежу про лапти, про сектанта, про его умственные способности... и т. д.