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«Сам чего из глуши вылез?»: миллиардер в лаптях Стерлигов поплатился за требование отобрать у россиянок телефоны

«Сам чего из глуши вылез?»: миллиардер в лаптях Стерлигов поплатился за требование отобрать у россиянок телефоны

Телеканал "78" Скандальный миллиардер Герман Стерлигов потребовал отобрать у россиянок смартфоны, назвав их главной причиной разводов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Boris Borisov
Boris Borisov

Если бы вы  могли пойти и купить ,-то  об этом никто бы не знал. А с такими ценами это умный пиар ход, чтобы привлечь внимание к проблеме  качества .

Профиль пользователя Владимир Уфимцев
Владимир Уфимцев

Накинулись, бляха-муха... Человек дело говорит. Жаль, мало понимающих и просто умных людей в стране осталось. ВЛАСТИ хорошо постарались за последние 25-30 лет... уравняли и всех под одну планку-гребёнку загнали, сука-лра!...

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Прав мужик на все 100 процентов. И раньше было - если женщина куда-то позвонила, то это - очень надолго. Может быть исключением было 03 и 02. А теперь и вообще беда - эти гад...же...ты столько времени отнимают - когда ей домом заниматься? Пока во всяких буках, граммах и прочих классниках не пошастает - никаких дел не будет.

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

И ни одного коммента о том, кто делал из этого придурка "миллиардера". Мы ведь знаем. Может кто-то напомнит здесь- кто есть этот Стерлигов. Дитё смутного времени. Не надо в соцсети публику толкать подальше от тщательно скрываемого к обыденному 3.14 здежу про лапти, про сектанта, про его умственные способности... и т. д.