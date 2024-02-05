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Боррель призвал государства ЕС ради поставок Украине прекратить экспорт вооружений в другие страны

Боррель призвал государства ЕС ради поставок Украине прекратить экспорт вооружений в другие страны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 5 февраля, призвал государства Евросоюза ради поставок Украине прекратить экспортировать вооружения и и боеприпасы третьим странам, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Еврокомиссии.

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