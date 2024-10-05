Директор «Ростова» об арбитрах РПЛ: «Нам не нравится их работа, градус дошел до уровня кипения. Не можете судить – мы будем об этом говорить»

Ранее Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибку Сергея Карасева в эпизоде с неудалением с поля игрока махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на 23-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).
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