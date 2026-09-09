Россия и Вьетнам откроют лабораторию по борьбе с эпидемиями в Ханое

В Ханое 9 сентября откроется новая лаборатория по профилактике и контролю эпидемий, созданная Россией и Вьетнамом, а площадкой для нее стал Российско-вьетнамский тропический центр.
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