Мигрант из Узбекистана оскорблял наших женщин так, что нарвался на «уголовку», и свои узбеки «лещей» наваляли

История о том, как банальная битва за кусок асфальта в Приморье обернулась показательным фиаско. Узбекский мигрант решил, что ему дозволено угрожать русским женщинам и устраивать националистические концерты прямо на улице.
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какие пидорасы дают таким пидорасам гражданство?
Нет слов одни эмоции
пока в Одноклассниках висят такие объявления - не поверю в меры по ограничению миграции
Узбек должен жить и работать в Узбекистане и заодно там качать свои права! То же самое касается и других пришлых! Россия без мигрантов!
Хрен поверю, максимум хулиганство повесят. Вот если б он был русский, тогда да, 100% лет на 5 присел бы. А он не русский - как бы ещё той женщине не пришлось извиняться и моральный ущерб выплачивать.
Сколько терпения, как долго мы разбираемся. В чуркестане Русского уже давно бы за пинали.
А что оно вообще в нашей стране делает......... Чемодан - ишак - кишлак!