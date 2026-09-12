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Мигрант из Узбекистана оскорблял наших женщин так, что нарвался на «уголовку», и свои узбеки «лещей» наваляли

Мигрант из Узбекистана оскорблял наших женщин так, что нарвался на «уголовку», и свои узбеки «лещей» наваляли

История о том, как банальная битва за кусок асфальта в Приморье обернулась показательным фиаско. Узбекский мигрант решил, что ему дозволено угрожать русским женщинам и устраивать националистические концерты прямо на улице.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ник Громов
Ник Громовизменено

Хрен поверю, максимум хулиганство повесят. Вот если б он был русский, тогда да, 100% лет на 5 присел бы. А он не русский - как бы ещё той женщине не пришлось извиняться и моральный ущерб выплачивать.