Сотрудник полиции Центрального района города Волгограда был задержан за незаконные операции с наркотиками

В Волгоградской области произошли два серьезных инцидента. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Центрального района Волгограда задержали 19-летнего студента, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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