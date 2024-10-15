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Сотрудник полиции Центрального района города Волгограда был задержан за незаконные операции с наркотиками

Сотрудник полиции Центрального района города Волгограда был задержан за незаконные операции с наркотиками

В Волгоградской области произошли два серьезных инцидента. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Центрального района Волгограда задержали 19-летнего студента, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

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