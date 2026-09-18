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ЦСКА почтил память Олега Белаковского в 105-летие со дня рождения

ЦСКА почтил память Олега Белаковского в 105-летие со дня рождения

ЦСКА почтил память Олега Белаковского в 105-летие со дня рождения СпортпрессаНа Аллее спортивной славы Центрального спортивного клуба Армии прошла торжественная церемония возложения цветов, посвящённая 105-летию со дня рождения Олега Марковича Белаковского (6 сентября 1921 — 19 июля 2015) — первого спортивного врача ЦСКА, фронтовика и одной из ключевых фигур в истории отечественной спортивной медицины.

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