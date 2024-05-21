Скарлет Йоханссон рассержена использованием в ChatGPT голоса, похожего на ее

REUTERS/Yara Nardi/File Photo Компания OpenAI, которая занимается разработкой чат-бота ChatGPT, представила новую модель искусственного интеллекта, который "говорит" голосом, похожим на Скарлет Йоханссон.
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