Курянин пойдёт под суд за распространение порнографии

27-летний житель областного центра в личной переписке получил интимные фотографии. Собеседники были уверены, что кроме него изображения никто не увидит, однако он решил опубликовать их без разрешения на своей личной страничке.
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