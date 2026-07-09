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Курянин пойдёт под суд за распространение порнографии

27-летний житель областного центра в личной переписке получил интимные фотографии. Собеседники были уверены, что кроме него изображения никто не увидит, однако он решил опубликовать их без разрешения на своей личной страничке.

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