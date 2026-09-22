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Владимирские новости

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В Владимирской области за неделю 5 погибших в ДТП

В Владимирской области за неделю 5 погибших в ДТП

За неделю в регионе произошло 37 ДТП, в которых 5 человек погибли и 42 пострадали, ещё 332 аварии привели только к материальному ущербу.

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