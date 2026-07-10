ВКС России нанесли удары ФАБами по объектам ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции ударили по переправе ВСУ возле Маяков в ДНР, а также по пункту временной дислокации личного состава украинской армии в Захаровке Харьковской области.