ВКС России нанесли удары ФАБами по объектам ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции ударили по переправе ВСУ возле Маяков в ДНР, а также по пункту временной дислокации личного состава украинской армии в Захаровке Харьковской области.
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