НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

ВКС России нанесли удары ФАБами по объектам ВСУ

ВКС России нанесли удары ФАБами по объектам ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции ударили по переправе ВСУ возле Маяков в ДНР, а также по пункту временной дислокации личного состава украинской армии в Захаровке Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии