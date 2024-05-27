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Американцы требуют изменения границ штатов. В чем причина?

Американцы требуют изменения границ штатов. В чем причина?

Фото: B Shamlo / Global Look Press2 дня назад 959 прочитали Еще восемь округов возглавляемого демократами штата Орегон проголосовали за сецессию.

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Комментарии
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Sergiy Che
Рухнут всё равно хреново соединённые штаты пиндосии, как только пропадёт гипербабло, которое достаётся неустанным печатаньем необеспеченной ничем зелёной бумаги с портретами дохлых президентов...))  Тут то все эти десятилетиями тлеющие внутренние противоречия и обретут полную силу...
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