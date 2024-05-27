Американцы требуют изменения границ штатов. В чем причина?

Sergiy Che

Рухнут всё равно хреново соединённые штаты пиндосии, как только пропадёт гипербабло, которое достаётся неустанным печатаньем необеспеченной ничем зелёной бумаги с портретами дохлых президентов...)) Тут то все эти десятилетиями тлеющие внутренние противоречия и обретут полную силу...