Фото: B Shamlo / Global Look Press2 дня назад 959 прочитали Еще восемь округов возглавляемого демократами штата Орегон проголосовали за сецессию.
Американцы требуют изменения границ штатов. В чем причина?
Комментарии
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Sergiy Che
Рухнут всё равно хреново соединённые штаты пиндосии, как только пропадёт гипербабло, которое достаётся неустанным печатаньем необеспеченной ничем зелёной бумаги с портретами дохлых президентов...)) Тут то все эти десятилетиями тлеющие внутренние противоречия и обретут полную силу...
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