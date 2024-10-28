«Тикающая бомба»: стало известно, с чем столкнется новый президент США после выборов

ВАШИНГТОН, 28 октября, ФедералПресс. В случае победы на выборах в США новоизбранный президент столкнется с серьезной проблемой – огромным государственным долгом, при этом у обоих кандидатов нет плана по его сокращению, пишет UnHerd.
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