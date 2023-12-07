Во время коллегии были вручены дипломы победителям по итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-экон...

Во время коллегии были вручены дипломы победителям по итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-экономического развития коллективов лесхозов, лесничеств, деревообрабатывающих цехов и отдельных категорий работников за январь-сентябрь 2023 года.
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