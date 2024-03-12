ФАС возбудила дело в отношении S7

Начато расследование в отношении авиакомпании S7 из-за возможных нарушений в ценах на билеты. ФАС предупреждала перевозчика, однако, тот игнорировал требования и пытался оспорить их в суде, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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