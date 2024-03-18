МВД РФ: по нарушениям на выборах заведено 61 уголовное дело, было более 500 сообщений о минировании

Как сообщили в МВД РФ, составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дело. 23 – по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, 21 – по воспрепятствованию осуществления прав избирателей.
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