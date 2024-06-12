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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Музыкальная сборная России сыграет в Воронцовском дворце шедевры Рахманинова и Баха

Музыкальная сборная России сыграет в Воронцовском дворце шедевры Рахманинова и Баха

21 июня в Воронцовском дворце в Алупке состоится концерт «Музыкальная сборная России». Артисты Санкт-Петербургского Дома музыки исполнят для слушателей произведения известных композиторов прошлого и настоящего: Карла Филиппа Эмануэля Баха, Йозефа Гайдна, Антонио Паскулли, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Жоржа Апергиса и Алексея Герасимца.

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