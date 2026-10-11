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Россиян предупредили о рисках множества заявок на кредиты

Россиян предупредили о рисках множества заявок на кредиты

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов предупредил, что одновременная подача заявок на кредиты в несколько организаций может негативно отразиться на кредитной истории заемщика.

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