Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод раскрыл неожиданную правду о заявлениях Трампа об Украине.
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