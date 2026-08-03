Депутат Рады: Ничего не помогает – бегство из ВСУ достигло критических показателей

Украинская армия недополучает критическую массу людей, необходимых на фронте. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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