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Мишустин поставил задачи по поставке медикаментов из-за рубежа

Мишустин поставил задачи по поставке медикаментов из-за рубежа

"Для людей крайне важна возможность приобретения лекарств для себя, для своих близких, особенно в непростое время, когда санкции накладывают самые разные ограничения по поставке жизненно важных препаратов", - уверен председатель правительства.

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