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ТАСС

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ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, пехоту и технику ВСУ на Запорожье

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, пехоту и технику ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы БПЛА Восточной группировки войск "Ланцетами" и гаубицами уничтожили опорные пункты, живую силу, а также несколько единиц бронетехники противника в ходе боевых действий в Запорожской области.

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