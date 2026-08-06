ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, пехоту и технику ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы БПЛА Восточной группировки войск "Ланцетами" и гаубицами уничтожили опорные пункты, живую силу, а также несколько единиц бронетехники противника в ходе боевых действий в Запорожской области.