Состоялся анонс Roguelike-экшена The Rogue Prince of Persia от создателей Dead Cell

Новое экшен-платформерное приключение "Prince of Persia" уже близится к выходу. Компания Ubisoft официально объявила о разработке новой игры по франшизе "Prince of Persia", которая будет называться "The Rogue Prince of Persia".
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