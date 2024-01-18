Лавров: США спровоцировали конфликт на Украине

США спровоцировали конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что США сделали это, потому что взяли курс на безудержную экспансию антироссийского блока НАТО.
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