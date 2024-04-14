Эндокринолог озвучила необходимые для здоровья продукты

Эндокринолог-диетолог Дарья Абахина рассказала россиянам о необходимости включать в свой рацион овощи и фрукты, крахмалосодержащие, белковые, молочные продукты, жиры и масла и контролировать количество насыщенных жиров и сахара для здоровья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».