Эндокринолог озвучила необходимые для здоровья продукты

Эндокринолог-диетолог Дарья Абахина рассказала россиянам о необходимости включать в свой рацион овощи и фрукты, крахмалосодержащие, белковые, молочные продукты, жиры и масла и контролировать количество насыщенных жиров и сахара для здоровья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
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