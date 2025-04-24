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Посол Абхазии: протесты в Грузии не помешают запуску авиасообщения с Россией

Посол Абхазии: протесты в Грузии не помешают запуску авиасообщения с Россией

Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией состоится согласно намеченным планам, невзирая на попытки Грузии запретить полёты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума, сообщил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.

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