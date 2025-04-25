Пилот остался жив при крушении самолёта в Таиланде

При крушении легкомоторного самолёта в Таиланде выжил один человек — пилот Чатуронг Ваттанапрайсарн. «Пилот двухмоторного турбовинтового самолёта, который разбился в море у побережья Ча-ам в провинции Пхетчабури сегодня утром, всё ещё жив», — говорится в материале Thai PBS.