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Пилот остался жив при крушении самолёта в Таиланде

Пилот остался жив при крушении самолёта в Таиланде

При крушении легкомоторного самолёта в Таиланде выжил один человек — пилот Чатуронг Ваттанапрайсарн. «Пилот двухмоторного турбовинтового самолёта, который разбился в море у побережья Ча-ам в провинции Пхетчабури сегодня утром, всё ещё жив», — говорится в материале Thai PBS.

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