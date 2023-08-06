Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Сядут усе!

На  днях     произошло    безпрецедентное  событие:  жулику  и  лживому   пидорасу   Лехаиму   Навальному дали    19  лет  особого   режима.

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Комментарии
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Андрей
мы не злопамятные, просто память хорошая.😀
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11 час.
Надежда Левченко
Оставь Пригожина в покое. Он да! Миллионер! Но он был на фронте и показал себя. Не чета тем депутанам-олигархам, которые много тявкают, но сидят дома на пятой точке и о чем-то рассуждают. Разные у них с Пригожиным миллионы, не им судить Пригожина! Значит, есть то, о чем мы не знаем! Да и польза от &quot;договорного&quot; похода есть, сбежали многие, испугались Пригожина. Жаль, не все!
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8 час.

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