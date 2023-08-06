Сядут усе!

Надежда Левченко

Оставь Пригожина в покое. Он да! Миллионер! Но он был на фронте и показал себя. Не чета тем депутанам-олигархам, которые много тявкают, но сидят дома на пятой точке и о чем-то рассуждают. Разные у них с Пригожиным миллионы, не им судить Пригожина! Значит, есть то, о чем мы не знаем! Да и польза от "договорного" похода есть, сбежали многие, испугались Пригожина. Жаль, не все!