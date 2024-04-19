Политика как он...
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Политика как она есть

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Кедми сообщил, что Путин уже договорился с республиканцами США

Кедми сообщил, что Путин уже договорился с республиканцами США

При всем отношении к Якову Кедми после его "еврейских высказываний" многие по-прежнему считают бывшего израильского разведчика Якова Кедми крайне осведомленным человеком, который сообщает многое из того, чего в России не знают.

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