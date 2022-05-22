Решение британских властей депортировать мигрантов в Руанду напугало беженцев

pixabay.com/PD https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Власти Великобритании, которые одной рукой приглашают в страну беженцев с Украины, другой же, наоборот, выталкивают ищущих убежища людей в Руанду.