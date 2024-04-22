Учёные считают бабушкины пироги опаснее, чем алкоголь

Исследователи считают, что употребление выпечки вреднее алкогольной зависимости.Группа учёных университета Южной Калифорнии (США) исследовали образ жизни и питание, сравнив ряд привычек людей с алкогольной зависимостью.
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