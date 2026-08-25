Кузьминов: Логистические центры маркетплейсов восстановят быстро

Ярослав Кузьминов, научный руководитель ВШЭ, в эфире Радио РБК заявил, что восстановление логистических центров маркетплейсов после летних ударов 2026 года будет менее затратным и быстрым по сравнению с нефтеперерабатывающими заводами.
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