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Врач назвала шесть летних продуктов-жиросжигателей

Врач назвала шесть летних продуктов-жиросжигателей

Летние продукты не только радуют вкусом, но и могут помочь в борьбе с лишним весом. Терапевт Александра Белова в беседе с "МедикФорум" назвала шесть сезонных продуктов, которые действуют в организме как природные жиросжигатели.

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