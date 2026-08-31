👶 В Севастополе студенческим семьям будут платить по 300 тысяч рублей при рождении ребёнка Выплаты полагаются на каждого ребёнка — если родится двойня или тройня, деньги придут на каждого малыша, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.