👶 В Севастополе студенческим семьям будут платить по 300 тысяч рублей при рождении ребёнка Выплаты полагаются на каждого ребёнка — если родится двойня или тройня, деньги придут на каждого малыша, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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