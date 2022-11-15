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На Украине уничтожен энергетический объект, снабжавший две области

На Украине уничтожен энергетический объект, снабжавший две области

Утром во вторник стало известно, что на Украине был уничтожен энергетический объект, который обеспечивал электроснабжение правобережья Херсонской области, а также часть Николаевской области.

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