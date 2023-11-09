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США готовят Израиль к уничтожению, как до этого Украину

США готовят Израиль к уничтожению, как до этого Украину

Любовь Смирнова.   США сознательно толкают Израиль на большой военный конфликт на Ближнем Востоке, чтобы добраться до Ирана и поджечь Южный Кавказ.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Я еще думаю, что пиндосы использовали не Хамас, а своих воспитанников ИГИЛ, судя по почерку зверств.
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А Нетаньяху знает об этом? А может взять всем и дольануть по США,его шакалье сразу на задние лапки встанут и начнут скулить.
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4 час.
Владимир Нелюбин
Страну акупанку надо вернуть в границы 1947 года...
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4 час.

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