США готовят Израиль к уничтожению, как до этого Украину

НН Надежда Никитина Я еще думаю, что пиндосы использовали не Хамас, а своих воспитанников ИГИЛ, судя по почерку зверств.

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ А Нетаньяху знает об этом? А может взять всем и дольануть по США,его шакалье сразу на задние лапки встанут и начнут скулить.