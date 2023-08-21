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Джокович о финале против Алькараса: «Сумасшедший матч, американские горки. Его можно сравнить с финалом Australian Open-2012 против Надаля»

Он обыграл Карлоса Алькараса – 5:7, 7:6(7), 7:6(4). – Еще не понял, что произошло. Не знаю. Сумасшедший матч, американские горки.

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