Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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SEC оштрафовала 16 фирм за деловую переписку в WhatsApp

Шестнадцать финансовых фирм согласились выплатить штрафы на сумму более 81 миллиона долларов после того, как федеральное расследование выявило, что их сотрудники использовали личные текстовые сообщения в WhatsApp в деловых целях, пишет Bloomberg.

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