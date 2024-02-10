SEC оштрафовала 16 фирм за деловую переписку в WhatsApp

Шестнадцать финансовых фирм согласились выплатить штрафы на сумму более 81 миллиона долларов после того, как федеральное расследование выявило, что их сотрудники использовали личные текстовые сообщения в WhatsApp в деловых целях, пишет Bloomberg.
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