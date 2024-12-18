Министр экологии РТ поучаствовал в первом Экосовете стран ЕАЭС в Москве

ВУ

Владимир Уфимцев

Красиво сказки говорит этот господин... У нас в республике есть свой "бермудский треугольник", между тремя городами: Нижнекамск-Набережные Челны и Менделеевск. Все три города перенасыщены опасными, с точки зрения экологии, производствами - химическими и печально "знаменитый ПАО КАМАЗ... И живет здесь, в этом треугольнике (данные 2023г.), более 800 тысяч человек. Самый опасный, с онкологической точки зрения, регион... Прожил там там почти 40 лет, схоронил почти всех своих друзей (!) и любимую жену... Диагноз один, онкология... Убежал сам и уехали взрослые дети с внуками. Там жить нельзя!