16-17 декабря в Москве состоялась Учредительная конференция Международного научно-общественного экологического совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Министр экологии РТ поучаствовал в первом Экосовете стран ЕАЭС в Москве
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Красиво сказки говорит этот господин... У нас в республике есть свой "бермудский треугольник", между тремя городами: Нижнекамск-Набережные Челны и Менделеевск. Все три города перенасыщены опасными, с точки зрения экологии, производствами - химическими и печально "знаменитый ПАО КАМАЗ... И живет здесь, в этом треугольнике (данные 2023г.), более 800 тысяч человек. Самый опасный, с онкологической точки зрения, регион... Прожил там там почти 40 лет, схоронил почти всех своих друзей (!) и любимую жену... Диагноз один, онкология... Убежал сам и уехали взрослые дети с внуками. Там жить нельзя!
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17 час.
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