НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Сюрреализм бессмертен! 👍😀В Казани откроетс...
  • Владимир Уфимцев
    Красиво сказки говорит этот господин... У нас в республике есть свой "бермудский треугольник", между тремя городами: ...Министр экологии ...
  • Михаил Шаповалов
    Татары мзду требуют.Плата за посещени...

Министр экологии РТ поучаствовал в первом Экосовете стран ЕАЭС в Москве

Министр экологии РТ поучаствовал в первом Экосовете стран ЕАЭС в Москве

16-17 декабря в Москве состоялась Учредительная конференция Международного научно-общественного экологического совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Владимир Уфимцев
Красиво сказки говорит этот господин... У нас в республике есть свой &quot;бермудский треугольник&quot;, между тремя городами: Нижнекамск-Набережные Челны и Менделеевск. Все три города перенасыщены опасными, с точки зрения экологии, производствами - химическими и печально &quot;знаменитый ПАО КАМАЗ... И живет здесь, в этом треугольнике (данные 2023г.), более 800 тысяч человек. Самый опасный, с онкологической точки зрения, регион...   Прожил там там почти 40 лет, схоронил почти всех своих друзей (!) и любимую жену...  Диагноз один, онкология... Убежал сам и уехали взрослые дети с внуками. Там жить нельзя!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх