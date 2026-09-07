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Мбаппе — о «Золотом мяче»: «Я бы проголосовал за себя. Исторические достижения должны получать признание»

Мбаппе — о «Золотом мяче»: «Я бы проголосовал за себя. Исторические достижения должны получать признание»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отметил, что, по его мнению, заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

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