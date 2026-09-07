Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отметил, что, по его мнению, заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЯ Галицкий объяснил...
- Роднина — о проща...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым