О чем фейк В Краснодаре произошел взрыв. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Как на самом деле Оперштаб Краснодара и Динского района опроверг информацию о взрывах в городе, никаких чрезвычайных происшествий в Краснодаре не зафиксировано.