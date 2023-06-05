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Фейк: в Краснодаре произошел взрыв

Фейк: в Краснодаре произошел взрыв

О чем фейк В Краснодаре произошел взрыв. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Как на самом деле Оперштаб Краснодара и Динского района опроверг информацию о взрывах в городе, никаких чрезвычайных происшествий в Краснодаре не зафиксировано.

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